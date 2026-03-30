バンダイスピリッツは、『仮面ライダーBLACK RX』より「アクションコントロール DX変身ベルト サンライザー」(22,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年9月発送予定。2026年9月発送予定「アクションコントロール DX変身ベルト サンライザー」(22,000円)「アクションコントロール DX変身ベルト サンライザー」は、1988年放送の『仮面ライダーBLACK RX