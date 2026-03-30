株式会社ＡＬＬＣＯＮＮＥＣＴのグループ会社である株式会社ＬｉｎｋＬｉｆｅは、ＢｒｏａｄＷｉＭＡＸにおいて、２０〜６０代男女５００人を対象に「外出時のインターネット利用実態」に関するアンケート調査を実施した。カフェや移動中、外出先におけるネット利用の実態や、フリーＷｉ−Ｆｉの利用状況・不満点などを明らかにし、現代の“外出時のネット環境”における課題を明らかにした。外出時のインターネットを利