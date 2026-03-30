東京電力パワーグリッドとNTT東日本は3月26日、千葉県房総エリア（成田市、茂原市、木更津市）において、両社の工事用物品（変圧器・ルータなど）を対象とした共同配送を開始した。共同配送で荷役40％減Photo：PIXTA○東電PG拠点で積み替え、両社の資材をまとめて配送この取り組みでは、NTT東日本の工事用物品をNTT東日本の物流倉庫（埼玉県加須市）から東京電力PGの物流倉庫（千葉県千葉市）まで輸送し、同倉庫で積替えを行った