観光需要の回復が続くなか、旅館・ホテル業界は表面上の好調さを取り戻している。２０２５年度の市場規模は６．５兆円に達し、過去最高を更新する見通しだ。これは、帝国データバンクが全国の約３８００社の業績データなどを基に分析した結果で、インバウンドの拡大や国内旅行・出張需要の回復、大規模イベントの追い風を背景に、４年連続の成長が見込まれている。実際、全体の３２．４％が増収となり、東京では５４．１％と過