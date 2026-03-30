栃木県那須町にある那須ワールドモンキーパークが４月５日（日）に開園３０周年を迎えるあたり、記念日限定イベントや、限定キャンペーンを実施することが決定した。実施する内容は以下の通り。【Ｕ字工事スペシャルステージ】栃木のスターＵ字工事を招き、栃木名産の豪華景品が当たるじゃんけん大会や、スペシャルステージで３０周年を盛り上げる。日時：４月５日（日）１０：００〜【近隣市町村民入園半額】感謝