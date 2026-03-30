1,000円前後でお酒1杯＋つまみを楽しむ「1000円くらいで1杯飲んで帰りたい」シリーズ。今回は日高屋です。たまたま取材で日高屋の社長にお会いする機会があったので「社長が日高屋で1,000円くらいで呑むなら何を注文しますか？」と聞いたところ、おすすめの組み合わせを教えてもらいました。今回は「社長のおすすめセット」を楽しみたいと思います。日高屋で社長のおすすめせんべろセットに挑戦○日高屋のメニューを見ているだけで