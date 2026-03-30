「運動不足」という言葉はありふれているが、その実態はどこまで深刻なのか。笹川スポーツ財団と明治安田厚生事業団が活動量計を用いて全国規模で測定した最新調査では、その曖昧さに具体的な数字を与えた。２０２５年１１月に実施された調査によると、厚労省が示す推奨身体活動量を満たしている人は４６．６％。半数に届かない現実が浮かび上がった。対象は全国４７都道府県２００地点から抽出された２０〜７９歳の男女で、解