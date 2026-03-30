2026年3月29日に投開票された西宮市長選は、現職の石井登志郎氏が自民党と日本維新の会が推薦する元西宮市議の田中正剛氏を655票差で破り、当選した。一方で、今回の市長選で政策論戦と並んで、にわかに注目されたのが、候補者の写真がなく、自民党の高市早苗総裁や日本維新の会の吉村洋文代表の顔写真が大きく掲載されたポスターやチラシだった。「候補者不在」とも言われた選挙戦。J-CASTニュースの記者が現地取材した。候補者不