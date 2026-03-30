SAGA久光と対戦した岡山シーガルズ バレーボールSVリーグ女子岡山シーガルズは29日、ホーム最終戦でSAGA久光と対戦しました。 試合前、会場の外には長蛇の列ができていました。 （観客）「1セットでも取ってほしいです」 今シーズン最多の2765人が見守る中、上位のSAGA久光との一戦。シーガルズはベトナム代表のトラン・ティ・ビック・トゥイが躍動し、第1セ