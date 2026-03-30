30日、名古屋地方気象台は名古屋の桜の満開を発表しました。お花見を楽しむ姿が見られる一方、長引く物価高の影響はここにも。 【写真を見る】名古屋で桜満開 ｢さくら名所100選｣昭和区の鶴舞公園も花見客で賑わう 物価高の波は花見にも？ 日本の「さくら名所100選」に選ばれている昭和区の鶴舞公園にも、30日に満開の便りが。平年に比べ3日早く、去年より5日早い満開となりました。 春の暖かさになった3月最後の週末、家族連れ