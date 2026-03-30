通貨オプションボラティリティードル円１週間再び１０％台に上昇、介入リスク高まる USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK10.109.287.559.63 1MO10.057.878.458.48 3MO9.877.418.608.33 6MO9.817.268.808.30 9MO9.787.318.898.35 1YR9.667.378.948.35 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK8.5713.3