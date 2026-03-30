サトノレーヴが史上2頭目の連覇（c）SANKEI 「勝って欲しい馬と勝ちそうな馬」――今年の高松宮記念、そんな2頭が上位人気を最後まで争っていたように思う。 「勝って欲しい」という願いを込められていたのはナムラクレア。今年で7歳、これが引退レースとなる彼女は高松宮記念に4歳から3年連続で挑んですべて2着に惜敗。 2歳時からスプリント重賞を勝ってきた彼女が唯一届かなかったGIタイトルをラストラ