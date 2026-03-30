68年前に都立病院で生まれた直後の男性が別の赤ちゃんと取り違えられた問題で、調査を命じられた東京都が報告書をまとめました。「取り違えの相手を特定できていない」とする都に対し、男性は別の方法での調査を求めています。東京都の担当者「現時点で取り違えの相手を特定できておりません」失望した様子で東京都からの報告書を受け取った男性。江蔵智さん（67）です。68年前、墨田区にあった都立病院で生まれた直後、病院のミス