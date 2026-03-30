アメリカが主導する有人月探査計画「Artemis（アルテミス）」で初めての有人ミッションとなる「Artemis II（アルテミスII）」の打ち上げが、いよいよ数日以内に迫っています。アメリカの現地時間2026年3月27日には、Artemis IIミッションのクルー4名がアメリカ・フロリダ州のケネディ宇宙センターに到着しました。NASA（アメリカ航空宇宙局）によれば、打ち上げは早ければアメリカ東部夏時間2026年4月1日18時24分（日本時間翌2日7