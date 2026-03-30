コメの集荷について話すJA全農の斉藤良樹代表理事専務（右）＝30日、東京都千代田区全国農業協同組合連合会（JA全農）は30日、2025年産の主食用米の集荷数量が208万トンとなり、生産全体の28％になると公表した。目標とした30％には届かない見通し。24年産のコメ不足から民間企業や卸売業者との集荷競争が生じたことで「これまでと流通構造が変化した」と分析した。26年産の集荷目標は生産量の30％に当たる213万トン以上とした。