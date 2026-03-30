◇フィギュアスケート 世界選手権(現地3月24日〜3月29日、チェコ・プラハ)フィギュアスケートの長岡柚奈選手、森口澄士選手の“ゆなすみ”ペアがエキシビションでエクササイズに励みました。試合ではフリースケーティングで高さのあるトリプルツイストを決めると、スロー3回転ループもきれいに着氷し、139.58の自己ベストを更新。合計209.13も自己ベストとなりメダルに一歩届かず4位となりましたが、来季のペア出場枠2枠を勝ち取り