自民党と日本保守党は、外国人政策を巡る協議などを条件に、保守党が新年度予算の成立に協力することで一致しました。自民党の松山参議院会長らは、保守党の百田代表らと会談し、予算成立に向けた協力を依頼しました。保守党は、移民政策を巡る協議の場の設置や、消費税ゼロを目指し「社会保障国民会議」に参加することなど3つの項目を条件に協力する方針を示し、両党は合意しました。参院で過半数に4議席足りない与党は、保守党の