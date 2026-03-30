岐阜県主催の水泳教室で幼児が溺れ、一時意識不明となっていたことがわかりました。岐阜県スポーツ協会によりますと、今年1月に岐阜市内で行われた水泳教室で、指導者が水の中に沈んでいる幼児を見つけました。幼児は意識不明の状態のまま病院に搬送されましたが、その後意識が回復し、現在は自宅で療養しているということです。県のスポーツ協会は「家族にお詫び申し上げる」とコメントしていますが、関係者