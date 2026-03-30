3月30日 公開 【拡大画像へ】 コミチは3月30日、マンガ投稿サービス「コミチ」（comici.jp）のサービスを9月30日をもって終了することを公式サイトや公式Xアカウントで発表した。同時に、今後のスケジュールについても公開している。 □「マンガ投稿サービス『コミチ』終了のお知らせ」のページ 「コミチ」は2018年3月にマンガ投稿プラットフォームとしてスタ&#