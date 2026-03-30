【魁‼男塾COMPLETE DVD BOOK】 4月30日発売予定 価格：2,420円 （C）宮下あきら／集英社・東映アニメーション 【拡大画像へ】 ぴあは、「魁‼男塾 COMPLETE DVD BOOK」を4月30日に発売する。版型はA4サイズBOX入り（DVD＋ブックレット)で、価格は2,420円。 「COMPLETE DVD BOOK」は、昭和を中心とした懐かしの人気アニメがお手頃価格で手に入る分冊シリ