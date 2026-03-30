週明け３０日の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比１４８７円安の５万１８８５円と続急落。前週後半から数えて３日続落となったが、きょうの下げは実質年度替わりで警戒された通り、かなり強烈なものとなった。配当権利落ち分は日経平均で３５０円程度と試算されているが、そんなことは関係ないと言わんばかりの暴力的な下げで、一時下落幅は２８００円あまりに達した。後場に入ると先物主導のインデックス買いが寄与して