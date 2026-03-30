イゴール・トゥドール監督との契約を解除したトッテナムは、後任としてロベルト・デ・ゼルビ監督を迎え入れたいと考えているようだ。英『BBC』が伝えた。今年の2月14日にトッテナム指揮官に就任したトゥドール監督だったが、立て直すことはできず。チームは26年に入ってからプレミアリーグ13試合を消化して5分け8敗の未勝利。直近の22日に開催された第31節では残留を争うN・フォレストに0-3の完敗を喫し、降格圏の18位ウエスト