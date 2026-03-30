明治安田厚生事業団と笹川スポーツ財団は3月27日、2025年11月に実施した「活動量計による身体活動・スポーツの実態把握調査2025」の結果（速報値）を発表した。●1日あたりの歩数は6648歩、座位行動時間は8.8時間2024年1月、厚生労働省（厚労省）は「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023（身体活動ガイド2023）」のなかで「健康づくりのための新しい推奨身体活動量」を示した。しかし、身体活動量に関する全国規模かつ