Snow Manの公式Xが、『BANG!! MAGAZINE』としてメンバーごとのビジュアルと「BANG!!」にちなんだ質問への回答を連日公開。 【写真】Snow Manメンバー9人分の『BANG!! MAGAZINE』（全9枚） 岩本照から深澤辰哉、ラウール、渡辺翔太、向井康二、阿部亮平、目黒蓮、宮舘涼太、佐久間大介までの9人分が出揃い、注目を集めている。 ■個性あふれる衣装にも注目集まるソロビジュアル 公開されたビジュアルでは、カ