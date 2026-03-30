3月第4週の上昇率ランキングの2位と3位は米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するＭＬＰ（マスター・リミテッド・パートナーシップ）を主要投資対象とするファンドです。 下落率ランキング1位の「ＧＳ日本株式インデックス・プラス」の主な下落要因は配金の支払いによるものであり、期中に2115円を分配しています。3位の「Ｔｒａｃｅｒｓ ＮＡＳＤＡＱ１００ゴー