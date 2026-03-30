「あなたの名義で携帯電話が不正契約されている」とのうその電話を発端に、宇部市に住む60代の男性が現金854万円などをだまし取られる詐欺被害にあいました。警察によると3月21日、宇部市に住む60代の男性の携帯電話に「＋」で始まる国際電話番号から着信があり通信事業者を名乗る男から「あなたの名義で携帯電話が不正契約されている」「個人情報が使われて悪用されている」などと言われました。その後、警察庁サイバー局の