舞台「ブラック・コーヒー」の稽古場取材会に、片岡鶴太郎さん、鈴木拡樹さん、新木宏典さん、玉城裕規さん、天華えまさん、中尾暢樹さん、凰稀かなめさんらキャスト陣が登場しました。 【写真を見る】【 片岡鶴太郎 】 「過去一番のセリフ量」35年ぶり主演舞台に意気込み「生き方をすべて投影できる」片岡さんは?35年ぶりの主演舞台。2年ほど前から少しずつ準備を進めてまいりました。是非ともご期待いただければ?と、挨