ボブスレーの選手がミラノ・コルティナオリンピックに出場できなかった問題で、独立した調査を求めました。ボブスレー男子の日本代表選手は、オリンピック直前の今年1月、出場資格をなくし、出場できなかったということです。これについて30日に会見した元代表選手2人は、2024年の国際ルールの変更で、2人乗りと4人乗りの成績の合算で出場枠を決めるようになったにもかかわらず、日本の競技連盟がその変更の通知を見落としたことが