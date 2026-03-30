2024年に都内のホテルで覚醒剤とコカインを共同で所持したとして警視庁に逮捕された33歳と22歳の女性2人について、東京地検はきょう（3月30日）までに不起訴処分としました。東京地検は不起訴の理由について、「証拠関係を精査した結果、公訴提起に足る証拠が収集できなかった」としています。