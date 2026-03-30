2023年4月、和歌山市に選挙応援で訪れていた岸田文雄元総理の演説会場に爆発物を投げ込んだとして、殺人未遂などの罪に問われた木村隆二被告（27）の裁判で、最高裁は木村被告側の上告を退ける決定をしました。決定は27日付で、木村被告に懲役10年を言い渡した1、2審判決が確定することになります。この事件は、和歌山市の雑賀崎漁港で2023年4月15日、衆院選補選の応援演説に訪れていた岸田元総理らに向けて爆発物が投げ込まれたも