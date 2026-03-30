東京都の「観光」Xアカウントが30日に更新され、20日に行われた「ポケモンカードゲーム TOKYO LUMINOUS NIGHT」の上映初日イベントの様子が公開された。【写真】“ポケカ”モチーフのイベント、都庁広場のショット投稿で「『TOKYO Night & Light』では、3月20日に『ポケモンカードゲーム TOKYO LUMINOUS NIGHT』の上映初日イベントを実施し、5,000人を超える観覧者とともに、初回のカウントダウンを行いました」と報告。「