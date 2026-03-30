窃盗の疑いで逮捕された元タレントの坂口杏里さん（35）が、30日までに更新されたユーチューブチャンネル「JUNYAちゃんねる」に出演。窃盗騒動について自らの口で語った。逮捕容疑は今月17日午後、八王子市のコンビニでサンドイッチ1個（約300円相当）を盗んだ疑い。容疑を認めている。店員が坂口容疑者を取り押さえ、駆け付けた署員に引き渡した。動画は屋外で撮影されており、坂口さんは「10日くらい(勾留されていた)」と