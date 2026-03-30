タレントのpeco（30）が、7歳の長男・リンクくんとの2ショットを披露し、反響が寄せられている。【映像】“ちっちゃいryuchell”と話題 pecoの長男（複数カット）これまでInstagramでリンクくんとの日常を投稿してきたpeco。自宅のソファで愛犬とくつろぐ様子や、スウェットにデニムを合わせたお揃いコーデの親子ショットを披露すると、「ちっちゃいryuchell!!」「おでこがryuchellそっくりだね」などと話題になっていた。7歳