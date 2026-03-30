女優の星宏美と演歌歌手の津吹みゆが３０日、都内で朗読劇「ほんとの空・青い空」（東京・新宿区のシアター風姿花伝、４月９日から）の記者会見を行った。太平洋戦争下の昭和１９年（１９４４年）が舞台で、高等女学校４年の佐々木和子（津吹）のクラスに赴任してきた代用教員の田中智恵子（星）の２人を軸に先生と生徒の在り方、生きる尊さを描いていく。星と津吹のＷ主演で星は「初めて演出というポジションもいただきまし