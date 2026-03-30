2月27日に公開された『映画ドラえもん』シリーズ45作目となる『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が、週末動員ランキング5週連続1位を獲得（3月27〜29日・興行通信社調べ）。公開から31日間（2月27日〜3月29日）で観客動員239万人、興行収入30億円を突破した。このヒットを受け、「夢をかなえてドラえもん」のメロディーに乗せ、ドラえもんたちが美しく輝く海を冒険するオープニング映像が期間限定公開された。【動画】5