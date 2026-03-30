ドラマ『ユーフォリア／EUPHORIA』や映画『マダム・ウェブ』などに出演するシドニー・スウィーニー。最近は下着ブランドをローンチし、自らモデルを務めたことでも注目を集めているが、そんなシドニーが伝記映画で演じる予定の名女優からダメ出しを受けてしまった。【写真】自身の下着ブランドでモデルを務めるシドニー・スウィーニーVarietyによると、シドニーが出演するのは、コールマン・ドミンゴが監督を務める『Scandalou