◆第７０回大阪杯・Ｇ１（４月５日、阪神競馬場・芝２０００メートル）前走のアメリカＪＣＣで重賞２勝目を挙げたショウヘイ（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父サートゥルナーリア）が好仕上がりだ。花田助手は「休みの期間も短かったので、前回より調整がしやすかったです。バランスと動きは、２週前にはだいぶいい状態にもってこられています」とうなずいた。１週前追い切りは前週に引き続き川田将雅騎手が騎乗し、栗東・ＣＷ