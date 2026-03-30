◆プロボクシング▽スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）８回戦武居由樹―ワン・デカン（５月２日、東京ドーム）５月２日に東京ドームで開催される「ＮＴＴドコモｐｒｅｓｅｎｔｓＬｅｍｉｎｏＢＯＸＩＮＧダブル世界タイトルマッチ井上尚弥ｖｓ中谷潤人」のセミファイナルに出場する前ＷＢＯ世界バンタム級王者・武居由樹（２９）＝大橋＝が３０日、横浜市内のホテルで会見。昨年９月１４日にクリスチャン・メデ