子どもにとって暮らしやすい都市とは何か。その問いに対し、大人が決めるだけでなく、当事者の声をどう反映させるかが問われている。東京都が実施する「こども都庁モニター」は、未就学児の保護者から高校生まで計１，２０３人を対象に、都政に関する意見を継続的に収集する試みだ。今回公表された令和７年度第４回〜第６回の結果からは、子ども目線の政策づくりの現在地が見えてくる。関心領域は多岐にわたる。都市づくりやア