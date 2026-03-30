日本ポップス界の一線を走り続けるMr.Childrenの桜井和寿さんが2026年3月29日放送の「EIGHT-JAM」（テレビ朝日系）にVTR出演、作詞・作曲について自身の考え方を語ったが、作曲にも作詞にも、ファンにはなるほどと思わせる桜井流があった。発したい声がメロディーになって浮かんでくる過去にこの番組に出演したアーティストにはミスチルを熱く語るファンが多い。その中の一人、川谷絵音さんは「作曲する時に歌詞とメロディーは同時