スウェットをコーデに取り入れたいけど、ラフにならないか心配……そんな人におすすめのアイテムが【しまむら】で販売中！ こだわりのディテールが詰まった「きれいめスウェット」は、カジュアルコーデのアクセントや、きれいめコーデのハズしに活躍しそう。今回は、40・50代のデイリーコーデにもなじみやすそうな刺繍スウェットトップスの魅力を、お手本コーデとともに紹介します。