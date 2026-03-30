MAZZELが、4月8日に発売する2ndアルバム『Banquet』の試聴トレーラーを公開した。今回公開された試聴トレーラーでは新曲4曲の一部音源が初解禁。SEITOがCo-produceで参加した「MAKERZ」はグループの歩みと誇りを表現した楽曲、EIKIがCo-produceで参加した「Clover」は、応援してくれるMUZEへの想いを込めた爽やかな1曲となっている。さらに、「T.O.P」は中毒性のあるビートに、HAYATOが担うサビの歌唱が鮮烈な存在感を放つ楽曲とな