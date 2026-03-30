メ～テレ（名古屋テレビ） 27年前、名古屋市西区で主婦が殺害された事件。殺人の罪で起訴された女に対し、被害者の遺族が、損害賠償を求める訴えを起こしました。 名古屋市に住む高羽悟さん。家族3人で過ごしてきた日々は突然奪われました。 1999年、名古屋市西区のアパートで妻の奈美子さん（当時32歳）が殺害された事件。 高羽さんと息子の航平さんは毎年、情報提供を呼びかけるチラシ配りなどを行ってきま