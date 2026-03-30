近年、ＳＮＳやビジネスニュースを中心に「管理職罰ゲーム化」という言葉が飛び交っている。かつてはキャリアアップの象徴であったはずの「昇進」が、今やリスクや負担として捉えられている側面は否めない。株式会社エフアンドエムネットは企業で働く男女３００名を対象に、中間管理職に関するアンケート調査を行った。まず、現在管理職（係長・課長・部長なで）であるかという質問に対し、「はい（管理職である）」と答えたの