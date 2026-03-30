元宝塚歌劇団・星組の娘役スターで、2025年開催の日本クラウンオーディションで「ニッポン放送賞」を受賞した有沙瞳が、6月3日に「さよならは黄昏に」で日本クラウンよりデビューすることが決定した。デビュー作品となる「さよならは黄昏に」は、愛する人との別れを予感した女性が、相手の言葉をさえぎり夕刻の人波に姿を消すというストーリーをノリの良いメロディに乗せた歌謡曲作品。舞台・ミュージカル俳優と演歌・歌謡歌手との