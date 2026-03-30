大相撲の春巡業が３０日、大阪・寝屋川市で行われた。春場所を左肩痛で途中休場した横綱・大の里（二所ノ関）は取組に入らなかった。２９日の三重・伊勢神宮での奉納大相撲では幕内トーナメントに参加していたが「巡業は長い。様子を見ながらやっていく」と明かした。稽古中は土俵下で基礎運動を行った。ファンの前では横綱土俵入りと綱締め実演を披露し、会場を沸かせた。「まずは稽古が大事。（ケガは）しっかり治したい」と