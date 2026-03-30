高知県内は、3月30日遅くから31日夕方にかけて、大気の状態が非常に不安定になる見込みで、気象台は落雷や竜巻などに注意を呼びかけています。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、高知県内は30日遅くから31日夕方にかけて、大気の状態が非常に不安定になる見込みです。31日は、高知県東部の海上を中心に非常に強い風が吹く見込みで、予想される最大風速は、東部で陸上18メートル、海上23メートル