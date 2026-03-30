２６日、中国鉄建重工集団長沙第２産業パークで完成したイタリアの鉄道建設用ＴＢＭ。（長沙＝新華社記者／陳思汗）【新華社長沙3月30日】中国建設機械大手の中国鉄建重工集団がイタリア・フォルテッツァ鉄道建設プロジェクト用に開発した国産大型硬岩用トンネルボーリングマシン（TBM）が26日、湖南省長沙市にある同集団の長沙第2産業パークで完成した。掘削径9.68メートル、全長約175メートル、総重量約2600トン。掘進とセグ