俳優のハン・ジへ、オ・ジウンが共演する韓国ドラマ『黄金の庭 〜奪われた運命〜』（全68話）が、あす31日よりBS12 トゥエルビで放送される。（毎週月〜金曜 後5：30〜6：00）【場面ショット】波乱に満ちた愛憎劇『黄金の庭 〜奪われた運命〜』同作は本国で最高視聴率36.9％を記録した大ヒットドラマ『一緒に暮らしませんか？』のハン・ジヘ＆イ・サンウが夢の共演。“視聴率製造機”パク・ヒョンジュ脚本家×イ・デヨン監督