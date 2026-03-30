尾崎官房副長官は30日、台湾との友好関係を重視する超党派の国会議員連盟「日華議員懇談会」で会長を務める自民党衆院議員の古屋圭司元国家公安委員長に対し、資産凍結などの制裁を課すと発表した中国側に申し入れを行い、措置の撤回を求めたことを明らかにした。古屋氏は高市総理大臣の側近で、3月13日にも台湾で頼清徳総統と面会するなど、度々台湾を訪れ交流を深めている。中国外務省は30日午前、「古屋氏は中国の強い反対を顧